(FOTO) REAL JEDVA SVLADAO DAVLJENIKA! Neobična situacija s Modrićem i sucem postala hit na Twitteru

U susretu 15. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio ‘fenjeraša’ Huescu 1-0, a Luka Modrić je igrao do 65. minute.

Aktualni europski prvak je poveo već u osmoj minuti golom Garetha Balea. Alvaro Odriozola je povukao po krilu i ubacio na drugu stranu do Velšanina koji je sjajno pucao za vodstvo gostiju. Domaćin je uzvratio u 17. minuti, no Thibaut Courtois je odlično obranio pokušaj Ezequiela Avila. Nažalost, bilo je to sve od oba sastava u prvom dijelu.

Na otvaranju drugog poluvremena Huesca je odmah mogla izjednačiti, no Gonzalo Melero je promašio nemoguće. Pucao je glavom s dva-tri metra, ali je uspio promašiti cijela vrata. U 69. minuti je Bale mogao sve riješiti, ali je njegov udarac obranio Aleksandar Jovanović. Bio je to jedini udarac ‘Kraljevskog kluba’ u okvir gola u drugom dijelu.

U nastavku susreta Huesca je pokušavala izjednačiti, no Real je jedva uspio obraniti ‘mršavu’ prednost. Luka Modrić je zaigrao od prve minute za Real, a u 65. minuti je umjesto njega u igru ušao Isco.

Inače, društvene mreže se zabavljaju jednim sitnim detaljem s utakmice. Naime, u jednom trenutku sudac utakmice imao je problema s opremom, a u pomoć mu je priskočio najbolji igrač svijeta. Mala, ali lijepa gesta nije prošla nezapaženo na društvenim mrežama.

luka modric helping the ref it’s not everyday the greatest athlete of all time helps you this ref will be talking about this for years bruv pic.twitter.com/JGaMnLkwlX

— Dylan Harper (@DylanHarperMane) 9. prosinca 2018.