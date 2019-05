(FOTO) RAKITIĆ SE POSIPA PEPELOM! Nagazili ga svi zbog jedne slike, a pitanje je hoće li se ovako izvući

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, izazvao je neviđeni bijes kod navijača i uprave Barcelone. Naime, nakon što je sa svojom momčadi doživio debakl u polufinalu Lige prvaka protiv Liverpoola, Rakitić je, vjerovali ili ne, otišao na ZABAVU.

Barcelona je prokockala 3:0 iz prve utakmice polufinala LP i na gostovanju u gradu “Beatlesa” domaćin ih je rastavio s 4:0 te se pobrinuo za jednu od najvećih ako ne i najveću sramotu u novijoj povijesti kluba.

Rakitić je bio jedan od najgorih na terenu i Umjesto da se pritaji, sakrije i skloni od kritika i ljutitih navijača, Rakitić je iskoristio slobodne dane kao bi otišao na “Feria de Abril”, poznato slavlje u Sevilli.

Čak bi se to možda i moglo progutati, iako u očima Katalonaca teško, ali Rakitić se tamo nasmijan slikao s Joseom Mariom del Nidon Carrascom, sinom bivšeg čelnika Seville, a on se time hvalio na Instagramu. To je pokrenulo čitavu lavinu negativnih komentara kod navijača Barcelone, a Carrasco je fotografiju izbrisao dva sata nakon objave, ali već je bilo prekasno i slika je došla do uprave Barcelone, koja je navodno Rakitića hitno pozvala na razgovor.

Rakitić se na koncu ispričao navijačima, ali pitanje je hoće li to biti dovoljno.

“Nije mi problem ispričati se i ispričavam se. Ja sam otac i suprug i obitelj mi je na prvom mjestu. Otišao sam u Sevillu kako bih bio s obitelji. Kad me netko pita za fotografiranje nikada ne odbijam. Prihvatio sam kritike, ali napominjem da je nogomet je moj život. Odgovoran sam i želim samo najbolje suigračima i sebi”, poručio je hrvatski reprezentativac nakon utakmice s Getafeom, koju je njegova momčad dobila s 2:0.

Komentirao je i napise da su ga posjetili članovi radikalne skupine navijača Boixox Nois.

“Ne znam od kuda takve stvari dolaze. To su bile dvije osobe koje poznajem. Razgovarali smo. Sve je bilo pozitivno i dali su mi svoju podršku”, zaključio je Rakitić.