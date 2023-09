(FOTO) Rakitić dočekao Modrićevog prijatelja, nekad su se žestoko ‘tukli’

Ivan Rakitić rano u novoj sezoni ima novog zvučnog suigrača. U Sevillu je pristigao Sergio Ramos, veliki obrambeni igrač, sada 37-godišnjak, koji je u sjajnim godinama u dresu Real Madrida postao veliki prijatelj Luke Modrića.

Ta veza traje, a sada je Rakitić bivšeg Modrićevog suigrača i dobrog prijatelja dočekao porukom u objavi na Instagramu.

“Dobrodošao kući”, napisao je 35-godišnji bivši hrvatski reprezentativac objavljujući zajedničku fotografiju s Ramosom.

U godinama dok je Rakitić prvi put bio u Sevilli i kasnije u Barceloni, s iskusnim stoperom se žestoko ‘tukao’ dok je Sergio Ramos igrao za Real, ali sada su na istoj strani.

Dobrodošlica kući bila je tu s obzirom na to da se Ramos vratio u grad i u klub u kojem je rastao kao igrač, prije nego je 2005. prešao u Real Madrid.

Iskusni obrambeni igrač je u dresu Reala bio do preklani, potom je nastavio u PSG-u, a sada se dogodio povratak u domovinu i u njegovu Sevillu.

Rakitićevu objavu s dobrodošlicom Ramosu u klub prenijela je i Sevilla, koja se raduje dolasku zvučnog povratnika.

Nakon što se vratio, Sergio Ramos imao je i ispriku za Sevilline navijače od kojih se oprostio kao mlad igrač. U Real je otišao sa samo 19 godina.

“Prošlo je 18 godina otkako sam otišao, radio sam i greške. Želim se osobno ispričati zbog toga, žao mi je ako sam nekim svojim postupkom ili potezom uvrijedio Sevilline navijače u bilo kojem trenutku. Mislim da smo sada svi na istom brodu, dio smo iste obitelji”, rekao je danas 37-godišnji Ramos.

Sergio Ramos starts his announcement video with an apology to Sevilla fans:

“I have made mistakes, and I want to take this chance to apologise and ask for forgiveness from any Sevillista who could have felt offended by gestures or things I have done.” pic.twitter.com/1Z1wZVshyF

— Leyla Hamed (@leylahamed) September 4, 2023