Photo by Charles McQuillan/Getty Images

(FOTO) PROSINEČKI UHVAĆEN NA DJELU! Nije odolio poroku čak ni na utakmici

Reprezentacija BiH u Ligi nacija pobijedila je Sjevernu Irsku 2:0, a oba gola zabio je Edin Džeko. Inače, Zmajeve vodi Robert Prosinečki, koji je bio prilično zadovoljan:

“Liga nacija je dobra, zanimljivo je. Nisu to samo prijateljske utakmice. Neki se izbornici bune, ali to je zbog nekih drugih razloga. Meni je to natjecanje sasvim u redu”, rekao je Žuti pa dodao:

“Pjanić je igrao sjajno, ovo je bila njegova najbolja utakmica dosad. Raduje me što postoji korektan odnos između mene i igrača. Uvijek može bolje, ali ova je reprezentacija dobra i moramo biti zadovoljni.”

Koliko god dobar trener bio, Prosinečki je na poluvremenu utakmice imao neke druge prioritete. Naime, umjesto da je odmah otišao u svlačionicu svojoj ekipi, on je ostao i zapalio na Grbavici, kao svaki strastveni pušač.

Malo tko inače ima takvu praksu, ali porok je porok, a kamere su posvuda.