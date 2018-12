(FOTO) PROCURIO DIZAJN NOVOG DRESA BARCELONE! Nećete vjerovati – iskopirali su dres Hrvatske

Iako je kraj sezone još daleko, već je procurio novi dizajn dresova Barcelone za sljedeću. Prvi dres Barcelone napravljen je po uzoru na dres hrvatske nogometne reprezentacije, a društvenim mrežama već kruže fotografije.

Bit će to prvi put u 120 godina da dres Barcelone neće imati plave i crvene pruge već će imati kvadratiće baš kao što hrvatska reprezentacija ima na svojim dresovima.

Dres dolazi od istog proizvođača, Nikea, a dres je gotovo isti kao onaj Hrvatske, osim što su rubovi kvadratića malo drugačiji, a dodan je i detalj ispod vrata.

Procurio je i rezervni dres, koji sliči na onaj iz šampionske 2008/09.

Barcelona’s second kit for the 2019/20 season has been revealed. pic.twitter.com/nUcGDcYhVN

— ESP Football (@ESPFutbol_en) 5. prosinca 2018.