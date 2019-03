(FOTO) PRIČALI SMO S CUROM KOJU JE NAVODNO PREBIO DINAMOVAC: Pokazala nam je ozljede i otkrila nepoznate detalje

Veliki skandal potresao je momčad s Maksimira prošloga tjedna. Nakon povijesne utakmice i pobjede u osmini finala Europa lige, Maksimir je zatresao potencijalno veliki skandal.

Naime, Osječanka Iva Bošnjak tvrdi kako ju je u četvrtak navečer nakon utakmice s Benficom, fizički napao novopečeni igrač Dinama, Iyayji Atiewmen, koji je zimus stigao iz Gorice za gotovo tri milijuna eura.

Djevojka je istupila prvo na Instagramu tvrdeći da je sve prijavila policiji, ali da ovi nisu reagirali na licu mjesta već da su je uputili da problem riješi privatnom tužbom. Međutim, priča je tu stala. Policija se bavi istragom, u Dinamu ne žele komentirati slučaj niti pribjegavati sankcijama dok nadležne institucije ne obave svoj posao, a Nigerijac je sve navode oštro demantirao putem društvenih mreža.

U međuvremenu se javila i još jedna djevojka koja tvrdi kako je Atiemwen i nju zlostavljao i to seksualno, ali za razliku od Ive Bošnjak, ona je ostala anonimna.

Bošnjak je, kako tvrdi, zbog težine ozljeda završila prije dva dana, 9. ožujka, u bolnici, a mi smo je tada odlučili kontaktirati kako bi nam nešto detaljnije ispričala što se dogodilo te večeri i u danima koji su slijedili.

“Ovako, u četvrtak prije njegove utakmice došlo je do malih prepirki, ali ništa neobično za jedan par, posvađali smo se, ali ništa nije upućivalo na to da bih se moglo dogoditi nešto loše, i ako mi je prije toga zaprijetio, ali mislila sam ništa neobično i ništa cudno vratit će se kuci i riješiti sve nesuglasice”, započinje Iva svoju priču.

“Nakon utakmice došao je kući s svojim prijateljem s kojim me nije upoznao, otvorila sam vrata i na prvu me pogledao i upitao me što glumim. Nakon toga ja sam otišla u sobu oni su proveli sat vremena u boravku. Nakon odlaska njegovog prijatelja, pokušala sam razgovarati s njim, ali on nije odgovorio ni na jedno moje pitanje, ja sam nastavljala pričati, ali on nije odgovarao”, govori nam Iva.

“U jednom trenutku se ustao iz kreveta bijesan upalio svijetlo i počeo bacati moje stvari. Ja sam se zaista uplašila i brzo sam se ustala i uhvatila ga za ruku i vikala da prestane, u tom trenutku gurnuo me na krevet i počeo gušiti, te me čvrsto držao za ruke, udarao. Nakon toga uspjela sam se izvući i ustati. Uzela sam deku kojom sam se pokrila, a on je nastavio bacati moje stvari i nakon toga me snažno gurnuo i udarila sam desnim djelom glave od pod i vrata koja su se nalazila iza mene, te me je vukao po podu gdje sam zadobila ogrebotine. Mislila sam da će prestati”, priča nam još uvijek potresena Bošnjak.

“Nakon toga sakrila sam se u wc ispod umivaonika i pokrila tom dekom… Tresla sam se, bila sam zaista nemoćna, a on je nastavio bacati moje stvari. Nakon toga došao je u wc i vikao na mene te me opet odvukao do hodnika. Plakala sam molila ga da prestane, a on me nastavio šutati, udarati… Stvarno sam se bojala za svoj život u tom trenu. Možda je i sam shvatio ako nastavi da će me ubiti, vikala sam da ću zvati policiju. Nakon toga je prestao, otišao u sobu, legao u krevet i hladno me gledao kako zovem policiju”, kaže Osječanka i potom nam pokazuje svoje ozljede na rukama, leđima i nogama.

“Nakon što sam nazvala policiju uzela svoje stvari napustila sam stan u koji sam stigla tri dana prije toga. Na izlasku rekla sam mu da ga se ne bojim i da će odgovarati za ovo sto mi je učinio, a on je na to rekao ti ne znaš tko sam ja, ja sam igrač Dinama ne možes mi ništa. Napustila sam stan i čekala policiju ispred zgrade”, navodi dalje.

“Policija je ispitala prvo mene pa njega, ponudili su mi liječničku pomoć na koju sam u tom trenu rekla ne treba, želim samo biti na sigurnom daleko od svega ovoga, te također policija nije pregledala moje ozljede jer su rekli da oni nisu nadležni za to i da ne mogu to napraviti. Poslije sam shvatila da bih trebala posjetiti liječnika i upitkivala sam policiju gdje da idem da me pregledaju. Ni u jednom trenu me nisu upitili na određeno mjesto niti mi ponudili prijevoz, kao što sam rekla to nije moj grad bila sam sama uplašena i zaista nisam imala snage lutati po gradu u stanju šoka i dovoditi svoj život u opasnost”, kazala je Iva za Dnevno.

“Rekli su mi da to mogu obaviti i u svojem gradu kao što sam na kraju i napravila. Zadobila sam jači udarac u desni dio glave koji je i dalje bolan, bol je postala neizdrživa i povratila sam u par navrata. Pri dolasku u bolnicu naglasila sam da želim da zabilježe moje modrice te su mi napravili CT glave, nalaz je bio na svu sreću uredan i nije došlo do ozljeda unutar glave, ali naravno bio je to dosta jak udarac i bolovi su i dalje prisutni. Zadržana sam na promatranju pet sati te sam ondje primila dvije infuzije”, kazala nam je Iva i potom priložila dokumentaciju iz bolnice.

U daljnjem razgovoru molila nas je da neke stvari ne iznosimo javno jer kako kaže strahuje za svoj život. Kazala nam je još da joj se Atiemwen nakon incidenta više nije javljao, a onda smo okrenuli priču ka konačnom cilju? Što točno Iva Bošnjak želi od Dinamova nogometaša?

Odgovor nas je podosta zaintrigirao. Naime, Iva je rekla kroz razgovor nekoliko puta kako je spremna odustati od svega ovoga pa na koncu i od tužbe ako odluči ići tako daleko, ako joj se Ayayji Atiemwen ispriča, njoj i ostalim djevojkama koje je, kako kaže Iva, možda povrijedio.

Pitali smo Ivu želi li nekakvu odštetu od Ayayjia, a ona nam je kategorički odbacila takve tvrdnje. “O meni pišu jako ružne stvari na društvenim mrežama i nikada me nije bilo tako strah, sram i razmišljam si bi li tako pisali da mi se dogodilo nešto gore. Nikada nisam ni sanjala da će mi se ovako nešto dogoditi u životu… Ja od njega ne želim niti lipe, novac nije moj motiv, već samo želim da odgovara za svoja djela i da ih više nikada ne čini”, kazala je Iva za naš portal.