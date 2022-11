(FOTO) POZNATI MEDIJ ‘PROVALIO’ SRAMOTU DOMAĆINA: ‘Rekli su da ima više od 40 tisuća ljudi…’

Puno stvari za sada nije na svojem mjestu na Svjetskom prvenstvu u Katru, sudeći po onome što se vidi i čuje prije početka natjecanja i tijekom prva dva dana velikog turnira. Dio te priče su novinarke i novinari prema kojima se odnosi neugodno ili im se otvoreno prijeti, odjeknuo je kaos koji se zbivao u navijačkoj zoni za vrijeme prvog dana SP-a, s gužvom i prijetećim opasnom stampedom na prilazima, a bile su tu i nove priče o tome kako se odnosi prema ljudima koji rade na SP-u. Neki od njih su satima bili bez hrane i vode prije nego su ih na otvaranju pustili na stadion da rade.

Sada se, nakon svega toga, čini i da organizatori SP-a ‘pumpaju’ broj navijača na stadionima. Takav primjer približio je Eurosport, poznati svjetski medij, sa slikama i informacijama koje otkrivaju puno. Mjesto zbivanja bio je stadion Al Thumama u Dohi, gdje su u jednoj od tri današnje utakmice igrali Nizozemska i Senegal, a objavljen je broj ljudi veći od službenog kapaciteta na tribinama.

To nije bio jedini problem – jer slike s tribina pokazuju da je na tribinama bilo puno manje ljudi nego je kapacitet.

“Službeni podatak za broj gledatelja za Senegal i Nizozemsku je 41.721 ljudi”, stoji u objavi Eurosporta na Twitteru.

“Službeni kapacitet stadiona Al Thumama u Katru je 40.000 ljudi”, nastavlja se u ovoj priči.

“Evo nekih fotografija tribina…”, zaključuje se sa slikama na kojima ne nedostaje praznih mjesta.

