(FOTO) POGLEDAJTE SPORNI TRENUTAK SENZACIJE DANA: Argentinci se bunili, ovdje su možda zakinuti

Pobjeda Saudijske Arabije nad Argentinom bila je glavna vijest dana na Svjetskom prvenstvu u Katru, a nakon senzacije koje su izveli Saudijci, Lionel Messi je u jednoj od svojih reakcija istaknuo da sa svojim suigračima ne treba tražiti isprike za takav rezultat.

Ipak, o jednoj potencijalnoj isprici Argentinaca se priča. Riječ je o jednom od tri poništena gola u prvom poluvremenu, u kojem je južnoamerička reprezentacija zabila jedanput, a preostale tri lopte u mreži protivnika nisu značile puno zbog dosuđenih zaleđa.

Nepriznati gol Lautara Martineza, na ulasku u 28. minutu, bio je posebno zanimljiv.

Jedna fotografija, koju je donio FlashScoreUK, prikazuje situaciju u kojoj djeluje da se dogodio previd zbog pozicije saudijskog lijevog beka koja nije bila uzeta u obzir. Dosuđeno je zaleđe, odluka je bila potvrđena, a Argentinci su morali krenuti dalje.

🚨 FIFA and VAR allegedly made a huge mistake on Lautaro Martinez's goal by not taking into account the position of the Saudi left-back. 🚫👀

📸 @FlashscoreUK pic.twitter.com/96xKEFdyZT

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 22, 2022