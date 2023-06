(FOTO) Pogledajte prostački napad na Dalića! Odjeknule riječi Torcide na izbornikovoj kući

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je okrenuta završnom turniru Lige nacija koji večeras počinje polufinalnom utakmicom protiv domaćih Nizozemaca u Rotterdamu, ali nakon burnog tjedna u kojem su pripreme bile obavljene u Rijeci, stigao je i jedan povratak na slučaj Marka Livaje i njegova verbalnog sukoba s dijelom navijača koji su ga vrijeđali za vrijeme prvog otvorenog treninga na travnjaku riječke Rujevice.

Livaja je nakon toga završio ovu reprezentativnu akciju jako rano, a vraćanje na ovu priču dala je jedna poruka u Novalji, s navijačkim bijesom koji u prvi plan stavlja Hajduk na jednoj, a izbornika i Hrvatski nogometni savez na drugoj strani.

“Daliću, zašto šutiš, Savezu k***c pušiš”, pisalo je na transparentu u Novalji. Dodane su i riječi koje govore da se radi o poruci tamošnjih torcidaša.





Poruka je bila upućena i ostavljena na posebnom mjestu s obzirom na to da se radilo o zidu Dalićeve kuće u Novalji.

Ispod objave na popularnoj hrvatskoj nogometnoj stranici na Facebooku, stigle su reakcije koje su navijače podijelile u mišljenjima, kao što je bio slučaj i odmah nakon što je odjeknulo da Livaja odlazi s priprema reprezentacije.

“Jesam navijač Hajduka, ali ne zaboravimo, i Livaja je prvi vrijeđao druge navijačke skupine, ovi su im sada vratili i sad su kao problemi nekakvi. Livaja je problematičan igrač koji je imao problema i u Grčkoj i svugdje gdje je igrao, ako pojedinac ima svugdje problema, to znači da je do pojedinca, a ne do nekoga drugoga”, bilo je jedno mišljenje koje proziva napadačkog aduta Hrvatske i Hajduka.

“Jedini razlog zašto sam navijao za Hrvatsku je Marko Livaja, sad nažalost više nemam razloga”, bila je druga reakcija, iz različitog kuta gledanja.

Mnogi su u svojim komentarima osudili prostačku poruku upućenu Zlatku Daliću, a jedan pogled istaknuo je da ništa od ovog nije potrebno.









“Ne znam jesam li više tužan ili bijesan na ove razdore zbog kojih pojedinci plešu vražji ples. Samo zajedništvo svih Hrvata donosi uspjeh (ne malo puta dokazano) na svim mogućim frontama. Iznad svega Hrvatska”, stajalo je u tom komentaru ispod objave koja prikazuje verbalni napad transparentom na hrvatskog izbornika.