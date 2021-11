(FOTO) OVO SE ZOVE OBIJEST! Zvijezdi PSG-a dosadili automobili, na trening dolazi u ovom

Svi znaju da kada dođeš doma s “arbajta” svi moraju vidjeti novac koji si zaradio u tuđini, a najbolji način dokazivanja financijske moći je prijevozno sredstvo koje koristiš.

Ponukan time brazilska zvijezda Neimar odlučio je provozati njegovu zvijer, ali ne na četiri kotača, već letjelicu Eurocopter.

Kako bi se znalo tko je vlasnik ovog helikoptera Neimar je ugravirao i svoje inicijale na njega NJR u zlatnim slovima.

When Neymar rocked up to Brazil training in his personalized black Mercedes helicopter worth an estimated $12 million.

Not a bad commute 🚁 pic.twitter.com/1t35sWaFuG

— ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2021