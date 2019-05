(FOTO) OVO MU NIJE TREBALO! Rakitićeva slika procurila na Instagram i izazvala neviđeni bijes u Barceloni

Hrvatski nogometaš, Ivan Rakitić, izazvao je neviđeni bijes kod navijača i uprave Barcelone. Naime, nakon što je sa svojom momčadi doživio debakl epskih razmjera u polufinalu Lige prvaka protiv Liverpoola, Rakitić je, vjerovali ili ne, otišao na tulum.

Barcelona je prokockala 3:0 iz prve utakmice polufinala LP i na gostovanju u gradu “Beatlesa” domaćin ih je rastavio s 4:0 te se pobrinuo za jednu od najvećih ako ne i najveću sramotu u novijoj povijesti kluba.

Rakitić je bio jedan od najgorih na terenu i katalonski Sport ga je ocijenio nulom. Umjesto da se pritaji, sakrije i skloni od kritika i ljutitih navijača, Rakitić je iskoristio slobodne dane kao bi otišao na “Feria de Abril”, poznato slavlje u Sevilli.

Čak bi se to možda i moglo progutati, iako u očima Katalonaca teško, ali Rakitić se tamo nasmijan slikao s Joseom Mariom del Nidon Carrascom, sinom bivšeg čelnika Seville, a on se time hvalio na Instagramu. To je pokrenulo čitavu lavinu negativnih komentara kod navijača Barcelone, a Carrasco je fotografiju izbrisao dva sata nakon objave, ali već je bilo prekasno i slika je došla do uprave Barcelone, koja je navodno Rakitića hitno pozvala na razgovor.