(FOTO) ODVRATAN ČIN BiH REPREZENTATIVCA! Džeko pljuno na suca pa dobio crveni karton

Roma je doživjela debakl epskih razmjera u četvrtfinalu Kupa Italije. Demolirala ih je Fiorentina s nevjerojatnih 7:1 i osigurala plasman u polufinale.

Osim po tih sedam komada, utakmica će se pamtiti po odvratnom ponašanju kapetana BiH reprezentacije i Romina napadača, Edina Džeke. Džeko je dobio izravni crveni karton u 72. minuti nakon što je poludio na suca Manganiellina i kako se za sada čini, pljuno ga.

Džeko je dobio crveni kada je Fioretina gazila s 4:1, a nakon njegova izlaska primili su još tri gola.

Despicable behavior by Edin #Dzeko.

He should be banned for 5-10 matches but given that it was #CoppaItalia match & not #SerieA he could still find himself playing in the league.pic.twitter.com/DRzKylqf0n

— Nima Tavallaey (@NimaTavRood) 30. siječnja 2019.