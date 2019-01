(FOTO) NOVO PRIZNANJE ZA LUKU MODRIĆA! Ovo je možda i najvrijednije do sada

Luka Modrić prošle je godine osvojio mnoga priznanja i individualne nagrade u nogometnome svijetu, a sada na listu može dodati još jednu. Najbolji igrač Svjetskog prvenstva, najbolji veznjak Lige prvaka, najbolji nogometaš svijeta u izboru FIFA-e i osvajač Zlatne lopte France Footballa, sada je uvršten u dream team za 2018.

Posjetitelji UEFA-ine stranice izabrali su ga u idealnu momčad 2018. godine sastavljenu od nogometaša koji igraju u Europi: Ter Stegen; Ramos, Van Dijk, Varane, Marcelo – Modrić, Kante – Hazard, Mbappe, Messi – Ronaldo.

🎇 #TeamOfTheYear 🎇

Check out the 11 stars that you voted as the best of 2018… 🔻🔻🔻

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11. siječnja 2019.