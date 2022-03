(FOTO) NOVI PROSVJED U RUSIJI: Poslali su jasnu poruku, ali ima i jedan problem

Sportske sankcije koje su pogodile Rusiju utječu i na tamošnji prvoligaški nogomet. FIFA je otvorila mogućnost da strani igrači i treneri privremeno suspendiraju svoje ugovore do završetka sezone, s potezom koji je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, što bi moglo utjecati na rasplet tamošnjeg prvenstva.

Sve to izazvalo je i reakciju na tribinama u Rusiji. Svoju poruku poslali su navijači Zenita iz Sankt Peterburga, u domaćoj pobjedi s 3:0 protiv Arsenala iz Tule. Poruka kojom su se obratili Fifi i Uefi odnosila se na njihovo pravilo da se ne miješaju sport i politika.

Not always agree with Zenit fans but well done today👏 pic.twitter.com/1hqZFIcrxT

