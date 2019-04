(FOTO) NEZAPAMĆENI SKANDAL U SRBIJI! Pogledajte što su im ‘braća’ Rusi priredili, reagiralo i ministarstvo!

U Srbiji je nastalo sveopći kaos i to vjerovali ili ne, zbog jedne zastave na drugom kraju svijeta. Naime, za čečenski klub Ahmat igra Kosovar Bernard Beriša, napadač rođen u Peći, a zbog njega navijači vješaju kosovsku zastavu na stadionu.

Ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić, izrazio je čuđenje odakle kosovska zastava na stadionu u glavnom gradu Čečenije budući da Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova.

“Neugodno smo iznenađeni jer znamo pricnipijelnost ruske vanjske politike u vezi s Kosovom i njen nepokolebljivi stav po pitanju teritorijalne cjelovitosti Srbije. Očekujemo, u svakom slučaju, da lokalni organi vlasti poštuju službenu poziciju Moskve”, apelirao je srpski amabasador.

Za one manje upućene, klub Ahmat se do 2017. godine vodio pod imenom Terek, ali sada je dobio ime po vlasniku Ahmatu Kadirovu, nekadašnjem predsjedniku Čečenske republike.

Osim Beriše u ekipi su još dva Albanca, a Bernard je stigao u klub iz Anžija, također čečenskog kluba.

“Ta zastava nije iznad tribina od danas ili od jučer već je podignuta nekoliko godina. Beriša, koji igra za reprezentaciju Kosova, naš je član. Zašto da se od muhe pravi slon? Ne razumijem se u politiku. Jedino što mogu jest objasniti zašto je zastava tu, a hoće li biti uklonjena nije na meni da sudim”, rekao je u ime kluba glasnogovornik Ramzan Umarov.

Reagirali su odmah i iz ruskog ministarstva.

“U vezi s tim, skrenuli smo pažnju vlastima Čečenije da je nedopustivo korištenje simbola nepriznatih kvazidržava na teritoriji Rusije. Incident smatramo tehničkom greškom. Stav Rusije o nepriznavanju Kosova je nepromenjen i ostaje zasnovan na međunarodnom pravu i rezoluciji SB UN 1244”, rekli su iz ruskog ministarstva.

#Kosovo flag was present at #Russia Premier League “Akhmat Arena” which is stadium of #FCTerek where Bernard Berisha currently plays. pic.twitter.com/bXklGV1JuX

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty) 5. ožujka 2017.