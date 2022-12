(FOTO) NEVJEROJATNO, MESSI S TRONA SRUŠIO JAJE: Njegova objava postala je najgledanija na svijetu

Svijet se očito ne može nauživati Argentine kao Svjetskog prvaka, a najviše od svih Argentinaca prednjači Leo Messi, koji je nakon osvajanja zlata od mnogih proglašen najboljim igračem u povijesti.

Leo je pak po drugima bio zaštićen kao Lički medvjed na terenima u Katru, a penali su nešto što se olako sviralo Argentincima, bez VAR provjera.

Tijekom dodjele medalja i trofeja za prvo mjesto, Messija je Katarski emir Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, ogrnuo ceremonijalnim Arapskim plaštom bishtom, a na kraju se utrpao i kuhar za slavne Solt Bee.

Srušio jaje

U svakom slučaju nakon ovog Svjetskog prvenstva više ništa neće biti isto, nogomet je postao pravi cirkus, nadmašivši i onaj originalni ‘Oktanski cirkus’, sve je postalo podređeno kapitalu i zabavi, a kamo će nas to odvesti znat ćemo uskoro jer se pripremaju opet neke promjene u FIFA-i.

No vratimo se mi prvom glumcu ‘Vrlog novog nogometnog svijeta’, Leu Messiju, koji je nakon što je osvojio Svjetski Kup, objavio na Instagramu fotografiju sebe i Kupa u krevetu.

Fotografija je brzinom svjetlosti postala viralna i s prvog mjesta najgledaniji objava na Internetu s 57 milijuna pogleda ‘skinula’ jaje, koje je taj primat držalo od 2019. godine s 56,1 milijun pogleda.

This egg has given more competition to messi recently than Cristiano Ronaldo 😭💀 pic.twitter.com/ngzag6Wao8

— InfiniteBarca (@_infiniteBarca_) December 20, 2022