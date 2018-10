(FOTO) NEOČEKIVANI SUSRET HRVATA I UFC PRVAKA! Vlašić srušio Khabibov klub, ovaj mu upao u svlačionicu!

Aktualni prvak UFC-ove lake kategorije, Khabib Nurmagomedov, inače je veliki navijač Anžija iz Mahačkale, a sada je imao čast izvesti početni udarac uoči utakmice 11. kola ruskog prvenstva protiv moskovskog CSKA.

Anži je doživio težak poraz, CSKA je slavila s 2:0, a jedan od dva gola zabio je mladi Vatreni, Nikola Vlašić. Nakon utakmice Khabib je upao u svlačionicu moskovske momčadi, ali ne kako bi se s njima obračunao, već kako bi se fotografirao s nogometašima.

Odmah pored Nurmagomedova stajao je baš Nikola Vlašić.

@pfc_cska won over @fc_anji 2:0 in Dagestan capital and made victory pic with @TeamKhabib himself (in centre), next to him are Vlasic and coach Goncharenko, then legendary goalkeeper Akinfeev pic.twitter.com/yhg055eaYA

— Andrey Davydov (@FarEasterner) 19. listopada 2018.