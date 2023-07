(FOTO) Navijači Borca iz Banjaluke u Beču razvili zastavu s likom atentatora: Izazvao Prvi svjetski rat

Navijačke skupine uvijek će pokušati otići korak dalje u pokušaju provokacije suparnika, ali da će atentatori na povijesne ličnosti s početka 20-og stoljeća biti glavni protagonisti, tome se nismo nadali.

No navijači Borca iz Banjaluke, koji u sklopu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu gostuje u Beču gdje igra protiv tamošnje Austrije, napravili su baš to.

Tako su ‘Lešinari’, navijači Borca, došli podržati svoju momčad, a usput su pohodili znamenitosti glavnog grada Austrije, gdje su okinuli i pokoju fotografiju.

27.07.2023, Lesinari Banja Luka (🇧🇦) in Vienna (🇦🇹) right now https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/IDi9k0QnhF

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 27, 2023