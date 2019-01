(FOTO) NAVIJAČ ARSENALA SVE NASMIJAO KOMENTAROM O PERIŠIĆU!

S obzirom na to da još uvijek ne postoji službena informacija koja bi dala naslutiti koliko je Ivan Perišić blizu ili daleko od dolaska u Arsenal, činjenica je da bi do toga moglo doći. Iako, u medijima se ta priča definira kao gotovo završena.

To je vijest koju čekaju i navijači londonskog kluba, među kojima se jedan istaknuo duhovitom dosjetkom objašnjavajući zašto bi hrvatski nogometni reprezentativac bio ‘dobar’ posao Arsenala.

Ivan Perisic would be a great signing for Arsenal. Imagine him, Aubameyang, Lacazette and Özil all the on the pitch together – hands on their hips after we’ve just conceded another goal because our defence is still sh*t!

— Mike Sanz (@mikesanz19) 27. siječnja 2019.