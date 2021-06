(FOTO) MOURINHO ‘NASTRADAO’ U RIMU: Navijači Lazija napravili su nešto što im neće oprostiti

Navijačke strasti u Rimu nikada ne miruju, a gradski rivali Roma i Lazio i njihovi navijači desetljećima su na ratnoj nozi.

Tako je zadnji tko je nastradao u ratu navijača “Vučice” i “Nebesko plavih”, trener Rome Jose Mourinho.

Naime, kada je Mourinho preuzeo Romu, onaj dio grada koji navija za taj klub potpuno je poludio, te je jedan od načina proslave dolaska proslavljenog Portugalca u glavni grad Italije, bio mural u jednoj ulici na kojoj je nacrtan Mou na legendarnoj Vespi ogrnut šalom Rome.

Taj mural je postao viralan i stajao je na zidu do kad se navijači Lazija nisu dosjetili kako ga “nadograditi”.

Mou vs. Sari

Lazio je nakon odlaska Inzaghija angažirao Mauricia Sarija koji je preuzeo klub iz plavo-bijelog dijela Rima, i time razveselio navijače i simpatizere kluba.

Sari je inače poznat kao strastveni pušač, te mu je Lazio prvo priredio poseban doček obavijen dimom, a onda su “umjetnici” na Mourinhov mural docrtali Sarijevu glavu koja ispuhuje dim u Mourinhovo lice.

Naravno ovaj pothvat je odmah postao viralan, a ova sezona ponovno će proći u tome ,kako je u Rimu važno tko je prvi u gradu, a za Scudetto u Romi i Laziju nikoga nije briga.

