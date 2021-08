(FOTO) MOGAO BI POSTATI JEDAN OD NAJSKUPLJIH IGRAČA, A ON IGRA U PODERANIM KOPAČKAMA: Evo zašto su svi ludi za posljednjim ‘nogometnim romantikom’

Engleska nogometna reprezentacija ponovno nije uspjela osvojiti veliko natjecanje te su svojim najavama navukli bijes gotovo svih nogometnih fanova. No, jedno se ime ističe, jedan igrač posebno je drag navijačima s Otoka, ali i onim pravim ljubiteljima nogometa.

Riječ je o Jacku Grealishu, momku koji je 1995. rođen u Birminghamu, a cijelu profesionalnu karijeru proveo je u svojoj Aston Villi, klubu za koji navija od malih nogu.

U posljednje se vrijeme stalno njegovo ime spominje kao novo pojačanje jednog od top premierligaša, a cifra koju će jedan od klubova iskeširati mogla bi biti veća od 100 milijuna eura!

Svaki pravi ljubitelj nogometa voli lik i djelo Jacka Grealisha. Osim svoje ljubavi prema klubu u kojem igra, vica u nogama koji nije tako tipičan za engleske igrače, ali i njegovo stasa. Grealish je momak koji se igra nogometa, igrač kojem su štucne spuštene skoro do kraja, a štitnici se jedva drže, veznjak koji svojim potezima istovremeno izluđuje protivnike i oduševljava navijače.

Njegov karakter je ono što također ne smijemo zaboraviti. Igrač je to koji je od 2012. godine igra profesionalno, a prije dvije sezone nosio je stare, poderane kopačke. U njima je svoju Aston Villu vratio u prvi rang engleskog nogometa i nije ih skidao, kaže, jer su to sretne kopačke.

What are those! 👟

Jack Grealish reveals the story behind his lucky boots

Report: https://t.co/NrJKXdNYcn pic.twitter.com/TyJgYQsylR









— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 27, 2019