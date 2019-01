(FOTO) MODRIĆ JE JEDNOM NARODU NAJSEKSI OSOBA NA SVIJETU! Nećete vjerovati o kojoj naciji je riječ

Moramo to baš ovako sročiti… Vjerovali ili ne, hrvatski nogometaš, kapetan reprezentacije i najbolji igrač svijeta, Luka Modrić je seks-simbol, i to – u Japanu! Modrića su do sada obasipali svakakvim epitetima, ali poprilično smo sigurni da ga nitko do sada nije smatrao seks-simbolom.

Svijet se klanja njegovim potezima, dodavanjima, driblinzima, organizaciji, požrtvovnosti, hrabrosti, rezultatima i dostignućima, ali do sada Modrića nitko nije prezentintirao kao simbol seksualnosti.

Japanska kultura različita je od one svjetovne, a oni očito Modrića vide kroz sasvim drugačiju prizmu od ostatka svijeta. Mnoge će Japanke Modrića smatrati privlačnijim od recimo nogometnih seks-simbola za kojima uzdišu ‘zapadnjaci’.

Međutim, upravo bi taj japanski pogled na Modrića i ljude općenito, trebao biti onaj ispravan i značajan jer njima nije bitno je li netko nizak, visok, crne kose ili plave, debeo ili mršav, oni čovjeka gledaju prema njegovu životu i životnim dostignućima. A trebamo li nabrajati što je Luka sve postigao? Od višestruke obrane Lige prvaka s Realom, srebra na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, do titule najboljeg igrača Europe i najboljeg igrača svijeta. Tu je i još jedna strana Modrića koju ‘zapadnjaci’ uredno znaju previdjeti, a to je životna priča Luke Modrića, koji je kao ratni prognanik svoj nogometni put započeo na težak način i karijeru je gradio dugo i mukotrpno.

Priču o Modrćevoj popularnosti među Japancima otkrio je jedan od autora njegove biografije “Sin rata”, Vicente Azpicarte. On je pri svojem posjetu Tokiju primijetio da japansko izdanje knjige ima puno drugačije korice od originala. U prvom je planu Modrićev profil i senzualni trenutak u kojem pomiče kosu s lica.

“Modrića u Japanu smatraju jednim od najprivlačnijih nogometaša na kugli zemaljskoj”, rekao mu je to japanski urednik biografije kada ga je ovaj upitao zašto su mijenjali korice.