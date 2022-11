(FOTO) MARKO LIVAJA IMA POSEBNU TETOVAŽU! ‘Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj’

Gol za 2:1 i potvrdu preokreta protiv Kanade najvažniji je gol u njegovoj karijeri. Najbolji igrač Hajduka poznat je i po svojim tetovažama, a jedna na natkoljenici je posebna.

Tetovaža je zapravo veliki tekst po cijeloj natkoljenici:

“Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj… I vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi – zahvali na svemu jer sve je za tvoje dobro. I udarci – oni odgajaju! Suze – one pročišćuju! Padovi – da ih nije, kako bi prepoznao let…”





Ima mjesta za još jednu

Heroj Splita i Dalmacije na sebi ima oko 110 tetovaža. Na leđima ima Alex, glavni lik iz kultnog filma “Paklena naranča”, Stanleya Kubricka. Nije to jedino što ima na leđima.

Na leđima su mu simboli Splita i Dalmacije, Dioklecijanova palača, sveti Duje, tri lava. Prava je šteta što nije skinuo dres kad je zabio pa da Borjan u njegova leđa gleda simbole Dalmacije.

Tu su i razna imena. Na stražnjem dijelu vrata stoji ime brata Mirka, a na donjem dijelu trbuha kćerkice Elizabet. Dao si je ispisati i ime Franko, a ima i nekoliko natpisa na prsima, crtež usanaa, ruže, žensko lice, bokser za šaku, a a na lijevoj šaci piše “Love”.

Nedavno su ga pitali ima li mjesto za još jednu tetovažu. Vrlo kratko je odgovorio da ima i da će je napraviti kada Hajduk uzme naslov.