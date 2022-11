(FOTO) MANDŽUKIĆA IZNENADILO ŠTO SU MU NAPRAVILI SRBI: Vidjeli njega i Modrića, a onda ‘krenuli’ na legendu…

Hrvatski reprezentativci napustili su Rijad i danas su stigli u Dohu, u zemlju domaćina Svjetskog prvenstva, kako smo već pisali. Prije odlaska, u Saudijskoj Arabiji obavljen je prvi dio kratkih priprema za SP, a dok su Vatreni ondje bili u hotelu, Mario Mandžukić i Luka Modrić naišli su na dvojicu Srba, poznavatelja nogometa koji su zapazili današnjeg kapetana Vatrenih i uz njega, nekadašnjeg velikog napadača koji je danas u stručnom stožeru Zlatka Dalića.

Prema Mandžukiću su išli i s posebnom šalom. Srpski dvojac nagovorio je jednog lokalnog prevoditelja i menadžera tamošnjeg šeika da krene u akciju, a taj čovjek, kojeg su poznavali, krenuo je u akciju u kojoj su u prvom planu bila imena dvojice napadačkih aduta Srbije, Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića.

Umjesto da pita za bilo koga od Vatrenih, srpski dvojac zatražio je od svojeg lokalnog poznanika da pita za Vlahovića i Mitrovića nakon što Mandžukiću i Modriću priđe s molbom za zajedničku fotografiju. Slijedile su i riječi koje su Mandžukića iznenadile, kako je govorila njegova reakcija u ovoj situaciji.





‘Kad im priđeš, pitaj za Vlahovića i Mitrovića’

“Kad im priđeš, pitaj jel’ su tu i Vlahović i Mitrović, reci da su ti drugi rekli da su njih dvojica najbolji”, približio je jedan od dvojice Srba kakva je bila uputa za njihovog domaćeg poznanika.

Srpski dvojac nije baš očekivao da će ih lokalni prevoditelj i menadžer poslušati, no čovjek je Mandžukiću ipak prišao s pitanjem. “Gdje je Vlahović, on je najbolji”, zapitao je menadžer i prevoditelj Mandžukića na engleskom, nakon čega je slijedio i odgovor bivšeg Vatrenog s riječima kojima je pitao o čemu to čovjek priča.

Ponovila se to pitanje i Mandžukićev odgovor nekoliko puta, prije nego su uskočili Srbi s riječima da je sve bila šala. Jedan od njih je sve približio i u objavi na Facebooku, s detaljima što se sve događalo u ovoj priči.

Od ove situacije Mandžukić se na koncu odvojio s fotografijom koja je sugerirala da nakon svega nije bio dobro raspoložen zbog šale dvojice srpskih poznavatelja nogometa, a kako su Srbi približili, Modriću je sve bilo puno zabavnije.