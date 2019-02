(FOTO) MANDŽUKIĆ DOŽIVIO JEDAN OD NAJGORIH NAPADA! Pogledajte što pišu o njemu nakon debakla Juvea

Nogometaši Juventusa doživjeli su težak poraz na gostovanju kod Atletico Madrida u osmini finala Lige prvaka. Torinska momčad izgubila je s 2:0 i na svojem će terenu morati hvatati golem zaostatak. Rezultatski 2:0 i nije nedostižan skor, ali u ovom slučaju jest jer Juventus nije momčad koja često rješava utakmice s puno golova, a igraju protiv ekipe koja igra vjerojatno najtvrđu obranu Lige prvaka i primaju vrlo malo golova.

U blijedo izdanje Juventusa uklopio se i hrvatski nogometaš Mario Mandžukić, koji je u 90 minuta uputio tek jedan udarac, ali izvan okvira gola i ostvario je tek 13 dodavanja prema suigračima, no zato se kod oba pogotka lopta odbila od njega i završila kod strijelca.

Reakcije Juventusovih navijača i ostalih s Twittera bile su poprilično nemilosrdne. “Ronaldo se borio protiv Atletica do kraja, ali su ga iznevjerili Mandžukić i Dybala koji nisu ništa napravili u napadu”, piše jedan navijač na Twitteru.

“Gimenez i Godin učinili su Mandžukića i društvo smiješnim”, piše drugi navijač.

“Juventusovi navijači ovo zovu prekršajem i žale se, a Mandžukić udara obrambene u svakom skoku koji zabija, čudno”, komentarao je jedan korisnik dosuđeni prekršaj Alvara Morate nad Chiellinijem, nakon kojeg je poništen prvi pogodak Atletica.

“Nadao sam se da smo krenuli u dobrom smjeru nakon posljednje dvije utakmice, ali izgleda da je ovo pravi Juve. Allegri je dobio po guzici ponovo. Vezna linija bila je spora, Mandžukić potpuno nevidljiv, a Cancelo iz nekog razloga na klupi. Dobili smo što smo zaslužili”, komentiraju dalje.

“Može li mi netko objasniti zašto Bernardeschi nije prvotimac? Čim je ušao bio je puno opasniji nego što su Mandžukić i Dybala bili čitavu utakmicu”, piše korisnik te društvene mreže.

