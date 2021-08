(FOTO) MANDŽINA REAKCIJA NAKON PONIŠTENOG RONALDOVOG GOLA! Evo zašto je Hrvat totalni hit među navijačima

Mario Mandžukić i dalje nema novi klub, ali ima vremena za gledanje utakmica. Pa je tako pogledao sudar svog bivšeg kluba Juventusa protiv Udinesea, utakmica koja je završila 2:2…

Prema informacijama s društvenih mreža, bivši hrvatski reprezentativac emotivno je proživljavao trenutke i još je jednom oduševio navijače Juventusa.

Navodno je i pjevao je s Juventusovim navijačima “Ale, ale, Juve” nakon što je Ronaldo pogodio glavom za vodstvo, no taj gol je kasnije – poništen.

Dakako, Mandžukić je ostao vjeran svom jedinom talijanskom izboru, unatoč polugodišnjem angažmanu za Milan. S tim je klubom osvojio četiri naslova prvaka Italije, tri domaća kupa i jedan superkup.

Utakmica? Naime, Juve je u dramatičnoj utakmici ispustio 2:0 vodstvo s poluvremena, a u 94. minuti Cristianu Ronaldu poništen je pogodak za 3:2 Juventusa. VAR ga je uhvatio u milimetarskom zaleđu…

📸: Mario Mandzukic in the stands watching #UdineseJuve [ @fontafrancesco1 @DAZN_IT ] pic.twitter.com/wLBMq6TvMl

Mario Mandzukic was signing with the Juventus fans after Cristiano’s goal (later canceled): “Alé alé alé Juve.” #juvelive

