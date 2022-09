(FOTO) MAJER I SOSA IGRAJU ZAJEDNO JOŠ OD MALIH NOGU: ‘Batman’ je nekad bio dječak uz Modrića, a sinoć je s kapetanom slavio gol

Život nekad doista ispiše čudesne priče, a sinoć na Maksimiru sve je nekako došlo na svoje. Vatreni su srušili Dansku s 2:1, a golove za su postigli Lovro Majer i Borna Sosa.

Navedeni dvojac rođen je u Zagrebu 1998. Majer iz centra, a Sosa sa zapada iz Prečkog. Poznaju se od malih nogu jer obojica su prošli Dinamovu školu pa su tako Dinamove stranice kopale malo po arhivi.

I našle su sjajnu sliku ovog dua iz mlađih dana kako kao klinci u Dinamov dresu drže trofeje. Sve je jučer sjelo na svoje kada su sa svojim ljevicama donijeli Vatrenima pobjedu. Trud i žrtva su se isplatili.

Obojici je bio trnovit put do A vrste.. Sosa je vrlo rano otišao iz svog Dinama i zamijenio ga Stuttgartom. Bilo je puno muke s ozljedama, ali i samim klubom koji je bio u teškoj situaciji. Ostao je u klubu i Hrvatskoj zakrpao tu našu bolnu poziciju lijevog beka. Sjetiti se samo koliko je uvreda pretrpio kada su počela špekulacije da bi trebao igrati za Njemačku. Sve je izdržao i postao nezamjenjiv.

Lovro Majer napustio je Dinamo u dobi od 12 godina. U nadi da će se razviti nastupao je za Dubravu i Trnje, a onda je došao u Lokomotivu gdje je do kraja razvio svoj talent. Odlazi u Dinamo gdje je imao nesreću jer je na njegovoj poziciji igrao Dani Olmo, ali kada je Olmo otišao Majer je eksplodirao otišao u Rannes i sada postao joker Vatrenih.

Njihov put od klinaca do ‘repke’ je primjer svim mladima. Lovro Majer je 2008. u finalu kupa protiv Hajduka išao ruku pod ruku s Lukom Modrićem koji je tada igrao zadnju utakmicu za svoj najdraži klub. Sinoć, veliki Luka Modrić letio je u zagrljaj Lovri Majeru nakon gola. Kakva priča.

How it started How it’s going pic.twitter.com/e3PFkmuUvN

