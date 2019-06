(FOTO) MA, TKO GA NE BI VOLIO! Europski prvak i stup obrane Vatrenih napravio je predivnu humanitarnu gestu

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska nogometna reprezentacija završit će svoje lipanjsko okupljanje prijateljskom utakmicom protiv Tunisa koja se igra u utorak u Varaždinu. U onoj nešto važnijoj utakmici, Vatreni su uspješno odradili kvalifikacijski ogled protiv Walesa i pobijedili ga rezultatom 2:1. Neće biti odlazaka iz reprezentacije pa će i protiv Tunisa zaigrati oni najbolji…

Jedan od takvih je zasigurno i Dejan Lovren. Stoper naše reprezentacije je nakon osvojenog europskog klupskog naslova s Liverpoolom stigao u redove Vatrenih, a nakon utakmice na Gradskom vrtu posebno je iznenadio jednu obitelj.

Priču je podijelio na svom Instagramu.

“Poslije utakmice u Osijeku, dao sam svoj dres jednoj ženi, koja je ponosna gluhonijema majka ovog prekrasnog dječaka na slici. Nakon što sam izašao i otišao prema busu, prišao mi je redar i rekao da me traži neka gospođa da mi se zahvali za dres. Uglavnom pustili su ih unutra, žena se zahvalila i na očima se vidjela sreća. U jednom trenutku se okrenem prema malom i krene odjednom plakat, pitam ga što je bilo, ne odgovara, pitam ga ponovno što je mali? Zašto plaćes? Odgovori on men, plačem jer sam sretan…Kad je on meni to rekao osjećao sam tugu i radost u isto vrijeme, jer nekim ljudima male sitnice znače toliko puno da suze i same krenu, dok nekima ne može ni Bog ugoditi. Imam tu privilegiju i iznimnu čast da mogu druge ljude učiniti sretnima, jer kad su oni sretni i kad vidim osmijeh na licu, onda sam i ja sretan čovjek”, napisao je Lovren.