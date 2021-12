(FOTO) KULTNI ROKER ‘SPUSTIO’ VLAŠIĆU: ‘Ne preskači terapiju Niki…’

Autor: J.Č

Dinamo i njegovi navijači već su proslavili proljeće u Europi, i to u Europskoj ligi, a ne Konferencijskoj. U četvrtak je na svom stadionu pao West Ham, spektakularnim pogotkom Mislava Oršića.

Dinamu je poraz iz derbija još uvijek bio svjež, a ulje na vatru dolio je bivši Hajdukov igrač Nikola Vlašić.

“Bilo je lijepo doći na Maksimir i pobijediti 2:0 s West Hamom, ali to je samo jedna moja pobjeda protiv Dinama iz valjda 20 pokušaja. Znam da možemo izbaciti Dinamo iz Europske lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome”, izjavio je Vlašić za službene stranice londonskog kluba prije utakmice.

Osveta je slatka

Mnogi su zamjerili Vlašiću zbog izjave, Filip Zubčić ga je nazvao sportašem pod navodnicima, a Dino Perić i Oršić su izjavili kako ih je Nikolina izjava dodatno motivirala te im dala snagu u utakmici. Reagirao je i legendarni Dubravko Ivaniš Ripper, tvorac Dinamove himne, “Dinamo ja volim” i frontmen grupe Pips, Chips & Videoclips.

Ripper je objavio fotografiju vitamina “D Complex”, ne moramo dodatno objašnjavati značenje imena, a u opis fotografije napisao je: “Ne preskači terapiju, Niki. 1x ujutro 1x navečer.”

Nikola je protiv Dinama igrao u čak tri različita dresa, u Hajdukovom, u dresu CSKA te u West Hamovom, a odigrao ih je ukupno 16. Omjer mu je osam poraza, pet remija i tri pobjede.