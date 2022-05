(FOTO) KAOS U BEOGRADU: Navijačka sačekuša ispred stadiona, broje se ozlijeđeni

Završnica nogometne sezone u Srbiji donijela je ružne scene u Beogradu nakon završetka utakmice Partizan – Vojvodina u polufinalu tamošnjeg Kupa.

Kako je objavio Kurir, u dijelu Beograda ispred Partizanovog stadiona došlo je do tučnjave nakon što su navijači Crvene zvezde pod maskama u sačekuši presreli navijače najvećeg rivala. U kaotičnim scenama potekla je krv, a na mjestu događaja dogodio se i stampedo dok je policija u trku dolazila na intervenciju.

Policijske snage blokirale su dio grada u kojem se dogodio sukob.

Utakmica nakon koje se dogodila navijačka tučnjava završena je s 2:1 u Partizanovu korist. Pobjedom nad gostima iz Novog Sada, beogradska momčad ušla je u finale, a u borbi za trofej mogla bi dočekati Crvenu zvezdu koja u polufinalu kod kuće igra protiv Novog Pazara i u prvoj polovici prvog poluvremena već je stigla do velikih 5:0.

Nakon što je izbio sukob, Kurir je objavio da je bilo dosta ozlijeđenih sudionika ove tučnjave.

🇷🇸 After the Cup Match between Partizan and Vojvodina,supporters of Crvena Zvezda attack Partizan fans today. According to the Serbian media a lot of fans are injured. pic.twitter.com/IqDaGtDQqU

— 101% ULTRAS (@101ultras_) May 11, 2022