(FOTO) KAOS NA SP-u, PRIJETILA TRAGEDIJA: Težak propust izazvao paniku u gužvi: ‘Svi vani, nitko ne može unutra!’

Organizatori Svjetskog prvenstva u Katru za sada se suočavaju s puno izazova s obzirom na veliki broj navijača u toj maloj zemlji, a jedna gužva na malom prostoru zamalo je dovela do tragedije u zoni za navijače u Dohi, u večernjim satima po tamošnjem vremenu.

Nakon što je već pao mrak, došlo je do kaosa na FIFA Fan Festivalu u centru glavnog katarskog grada. Trebala je to biti proslava početka SP-a, a zamalo se dogodila tragedija jer je masa ljudi htjela ući u zonu za navijače, a ondje je sve već bilo prepuno drugih ljudi.

Reagirali su zaštitari i policajci, nastojeći spriječiti ulazak novih navijača u već postojeću gužvu, a u tom kaosu, ostalo je pitanje kako je moglo doći do takve dezorganizacije da se ljudi naguravaju i mogu stradati na uskim ulazima u zonu za navijače, sa stampedom koji je prijetio velikom tragedijom.

Nalet novih ljudi suzbijale su poruke upozorenja zaštitara i policajaca, s riječima da se prestane s naguravanjem u gužvi koja je nastala na ulasku u navijački prostor. “Svi van! Nitko više ne može unutra”, bila je poruka ljudima koji su se naguravali, u situaciji u kojoj je organizacijski propust doveo do toga da se na malo mjesta na ulazima gura puno ljudi.

Chaotic scenes broke out inside and outside the fan festival at Al Bidda Park in Doha on Sunday an hour before the kick off of the opening #WorldCup match between hosts #Qatar and Ecuador after organisers allowed too many fans to flood the precinct: pic.twitter.com/B5vKvjdM0L

— Ossian Shine 🇮🇪 🇪🇺 (@ossianshine) November 20, 2022