(FOTO) KAKVA SRAMOTA! HOĆE LI IKADA PRESTATI S OVIM?! Pogledajte što su Nijemci učinili Dinamovu grbu

Činjenica je, Dinamo je kroz svoju bogatu povijest čak 16 puta mijenjao dizajn svoga grba, ali aktualni se koristi već 28 godina. Međutim, još svjedočimo bizarnim, čak se nekada čini i namjernim, propustima kada Dinamo igra neku utakmicu u Europi.

Eto, dogodilo se opet! Opet je jedan europski velikan, umjesto aktualnoga grba Dinama, postavio onaj s crvenom petokrakom.

Sada je to učinio minhenski Bayern i to u najavi finala Premier League International Cupa, a to im čak i nije prvi put – na isti su način pogriješili i 2015. godine kada su s Dinamom igrali u skupini Lige prvaka.

U prethodnom propustu, 2015. godine, brzo su reagirali i maknuli grb s petokrakom, ali onda su opet stavili stari grb, onaj koji se koristio od 2000. do 2006. godine.

Danas Bayern opet radi kardinalnu pogrešku. Ponovno je u najavi utakmice osvanula petokraka.

Spomenimo kako Bayern nije jedini koji je griješio s petokrakom. Isto su učinili i Grci 2015. godine, kada je Dinamo igrao s Olympiacosom.

Potom i Lyon 2016. godine.

Zatim su analizu utakmice sa Sevillom odradili s krivim Dinamovim grbom.