(FOTO) ‘KAD VIČEŠ NA SUPARNIČKOG VRATARA, LOPTA UĐE U GOL!’ Ovo je šala Ajaxovih nogometaša koja će postati mit, nevjerojatna je

Nizozemski Ajax pobijedio je Tottenham u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka rezultatom 1:0 na novom stadionu engleskog premierligaša. Rasplet je to utakmice koji ne iznenađuje, budući da su jednako, ako ne i gore prošli europski velikani – Real Madrid i Juventus. Također na njihovim travnjacima. Nizozemci su još jednom pokazali da su “doktorirali” europska gostovanja, i to ne bilo kakva.

Jedini pogodak na susretu postigao je Donny van de Beek u 15. minuti susreta. Reakcija koja se pritom dogodila je nevjerojatna, a zabilježili su je fanovi na Twitteru. Stranica koja se bavi nogometnim analizama Squawka objavila je fotografiju koja je uhvaćena za vrijeme van de Beekovog udarca i ulaska lopte u mrežu. Iako se isprva mislilo da je riječ o zaleđu, sudac utakmice je nakon konzultacija s VAR-om priznao pogodak.

“Zaboravite dodavanja, kretnje, tehniku, ovo vas uče u Ajaxu. Vrišti na vratara prije nego što lopta uđe u mrežu”, našalili su se iz Squawke na račun strijelca pobjedničkog gola.

Forget the passing, the movement, the technique, this is what they teach you at Ajax.

Scream at the goalkeeper before the ball has even gone in. 😵 pic.twitter.com/bCWcw1RDjw

— Squawka News (@SquawkaNews) April 30, 2019