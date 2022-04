(FOTO) JE LI ON ISPROVOCIRAO VRSALJKA? Priča se o jednom čovjeku, razdvajali su ga od velikog bijesa Hrvata

Šime Vrsaljko je jučer navečer bio jedan od važnih likova u incidentu u tunelu nakon utakmice Atletico Madrid – Manchester City u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka. Podsjetimo, hrvatski reprezentativac bio je jako bijesan i reagirao je bez puno kontrole u sukobu s igračima Man Cityja, a dan kasnije, u prvom planu je pozadina ove priče.

U njoj je u prvom planu 36-godišnji Scott Carson, nekadašnji engleski reprezentativni golman, danas pričuva u Cityju. Spominje se Carsonova gestikulacija u smjeru Vrsaljka dok su obje momčadi išle prema svlačionicama. Pričuvni Cityjev golman je pokazivao prema stepenicama, što je, kako se pretpostavlja, hrvatskog reprezentativca izbacilo iz takta.

Man City goalkeeper Scott Carson 'offers out' Sime Vrsaljko in new Atletico tunnel clip https://t.co/adE2lNo46f pic.twitter.com/ffOLxfRZ3N

— 9 Inch UK (@9InchUK) April 14, 2022