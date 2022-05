(FOTO) IZNENAĐENJE U SPLITU: Čovjek koji je uzdrmao hrvatski nogomet poslao snažnu poruku

U Splitu je danas sve u znaku finala Kupa Hrvatske u kojem će se na Poljudu za trofej boriti Rijeka i Hajduk, a prije nego se u 19 sati krene s centra, atmosfera se zagrijava se s okupljanjem zaljubljenika u splitske Bijele u ‘fan zoni’ na tamošnjoj Rivi.

Na tom okupljanju, među navijače je s posebnom porukom došao bivši Hajdukov čelnik Hrvoje Maleš, predsjednik kluba od 2011. do ljeta naredne godine. Čovjek koji je u to vrijeme u hrvatskom nogometu postao poznat po suradnji s USKOK-om u prokazivanju afere kojom je ‘palo’ vodstvo tadašnje hrvatske sudačke nogometne organizacije se ubrzo nakon napuštanja čelne dužnosti u Hajduku povukao u drugi plan. Rijetko se pojavljuje na sportskoj sceni, no danas je privukao zanimanje na misi za privedene torcidaše i potom na Rivi s porukom na majici kojom je pružio podršku Mati Prliću, privedenom novinaru i suosnivaču Dalmatinskog portala.

Uhićenje iznenadilo brojne prijatelje

Mate Prlić bio je među privedenima nakon sukoba na autocesti A1 u večeri koja je donijela derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru, u subotu na kraju hrvatskog prvenstva. Bila je to vijest koja je iznenadila Prlićeve prijatelje, suradnike i brojne druge koji ga poznaju.





Blaž Duplančić, kolega privedenog novinara s Dalmatinskog portala, iznenađenje je izrazio riječima da se radi o najnormalnijem čovjeku kojeg poznaje. Kako je Duplančić kazao, Prlić je u koloni automobila nakon derbija išao provjeriti što se događa, a potom, završio je među privedenima u policijskoj akciji na autocesti.

Malešova uloga – posebna

U povijesti hrvatskog prvoligaškog nogometa od osamostaljenja, uloga koju je imao Hrvoje Maleš pamti se iako je njegov boravak na predsjedničkoj dužnosti u Hajduku bio kratak.

Surađujući s USKOK-om, tadašnji predsjednik splitskih Bijelih sudjelovao je u prokazivanju traženja mita u aferi u kojoj je bila razotkrivena tadašnja sudačka organizacija predvođena Željkom Širićem, bivšim poznatim hrvatskim međunarodnim nogometnim sucem, koji je poslije završetka karijere sa zviždaljkom ostao aktivan u nogometu kao dužnosnik.