(FOTO) HRVATSKA NA OKUPU, EVO ŠTO DALIĆ SPREMA: Jedna stvar će sigurno biti nova!

Hrvatska je pred novim velikim testom na Svjetskom prvenstvu u Katru. Vatreni su ostavili za sobom slavlje protiv Brazila u četvrtfinalu, a sutra slijedi ogled s još jednim južnoameričkim velikanom, Argentinom, s odgovorom na pitanje tko ide u finale SP-a. Dan uoči utakmice, izbornik Zlatko Dalić je pred novinarima kazao da su svi zdravi i spremni za dvoboj s Argentincima, a to je potvrdilo i stanje na treningu koji sat nakon toga.

U svojoj stalnoj katarskoj trening-bazi Al Ersal 3 u Dohi, hrvatski reprezentativci bili su u punom pogonu dan prije polufinala, ovog puta bez izostanaka ili pošteda koje su imali Joško Gvardiol i Marcelo Brozović dan ranije. Nije bilo niti neplaniranih nedostataka zbog povišene temperature kao što se događalo prije prošle dvije hrvatske utakmice, s Bornom Sosom prije Japana, zbog čega je propustio tu utakmicu, te s Mislavom Oršićem uoči četvrtfinala protiv Brazilaca, tada ipak s oporavkom za nastup iako su najave bile pesimistične.

Kakva će Hrvatska istrčati?

S obzirom na to bogatstvo odabira, tu je pitanje kako će izgledati hrvatskih prvih 11 protiv Argentine. Dalić ne otkriva karte, no pretpostavlja se da neće biti promjena u odnosu na početak protiv Brazila. To bi značilo hrvatski početni sastav u kojem bi glavne dvojbe bile riješene tako da Mario Pašalić počne na desnom krilu, a Andrej Kramarić u vrhu napada.

Ipak, gol koji je Bruno Petković zabio za 1:1 u produžecima protiv Brazilaca daje mu nadu za vrh napada, a u konkurenciju za nastup vraća se i Marko Livaja, također sa svojom nadom da će zaigrati barem u dijelu utakmice.

Hoće li Dalić pripremiti nešto novo u prvih 11 za Argentince, bit će poznato nakon što odgovor stigne uoči polufinalne utakmice. Jedna stvar će ipak biti nova u odnosu na dosadašnje nastupe na SP-u, do sada s prvom garniturom dresovima u kojima su Vatreni odigrali pet ranijih utakmica.

Protiv Argentine će prvi put na SP-u biti aktivirana druga garnitura, ona u dominantno plavoj boji.

Ta garnitura bila je sretna u europskoj Ligi nacija. Pamti se slavlje nakon pobjede nad Austrijom u Beču kojom je Hrvatska osigurala odlazak na završni turnir, a uoči novog velikog izazova, što drugo poželjeti nego da se ponove slavljeničke scene!