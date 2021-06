(FOTO) HRVATI VEĆ DOLAZE! Sprema se ludilo u Kopenhagenu, evo kako će Vatreni uživati

Autor: I.K.

Hrvatska će za dva dana u 18 sati protiv Španjolske tražiti novi korak na ovoljetnom Europskom prvenstvu. U ponedjeljak se igra utakmica osmine finala u kojoj će hrvatski reprezentativci imati novi veliki izazov na turniru, a taj izazov mogao bi se dogoditi u sjajnoj atmosferi na tribinama stadiona Parken u Kopenhagenu.

Hrvatski igrači i ostatak momčadi doći će u glavni danski grad sutra. Prije nego stignu, u Kopenhagenu su se već počeli okupljati hrvatski navijači koji bi trebali biti jaka podrška u potrazi za četvrtfinalom.

Najveći dio ulaznica za hrvatske navijače bio je u prodaji ranije ovog tjedna, a s ljudima koji su već u Kopenhagenu i onima koji tek dolaze, čini se da će se ispuniti želja izbornika Zlatka Dalića i igrača o puno glasova i dlanova koji će biti ‘vjetar u leđa’.

Druženje s domaćima

Dva dana do utakmice, u glavnom danskom gradu već se čula hrvatska pjesma. S obzirom na to da je vremena do dvoboja sa Španjolcima još puno, ovo je tek prva najava onog što će se zbivati u ponedjeljak.

Za sada, hrvatski navijači koji su bili najbrži družili su se s domaćim ljubiteljima nogometa. Danci su pratili pobjedu svoje reprezentacije s 3:0 protiv Walesa u osmini finala, u utakmici odigranoj u Amsterdamu.

Puno lakše nego u prvom krugu

S atmosferom koja se već zagrijava u Kopenhagenu, očito se sprema puno jača podrška na hrvatskoj strani nego je bio slučaj u prvom krugu u Londonu i Glasgowu.

Tada su mnoge navijače odbila stroga pravila koja vladaju u Engleskoj i Škotskoj, s obvezom odlaska u izolaciju zbog koronavirusa. U Kopenhagenu toga nema za hrvatske navijače, mjere su blaže, a to otvara vrata pravoj atmosferi koja će pomoći Vatrenima s tribina.

U ponedjeljak bi moglo biti baš vatreno!