(FOTO) EVO KANDIDATA ZA NAJRUŽNIJI DRES VATRENIH: Baš su zabrijali s ovim dresom, srećom nije se ponovilo

Još se čeka službeni dizajn dresova Hrvatske za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Bilo je nekoliko predviđanja, ali Nike još uvijek nije objavio kako će izgledati.

Poznata Facebook stranica ‘Istorija Ec-Yu fudbala’ objavila je zanimljiv dizajn dresova Hrvatske s početka 90-tih koji je gotovo zaboravljen što je baš šteta jer je u najmanju ruku zanimljiv.

Na slici se nalaze Goran Vlaović i Jozo Gašpar te su to dresovi U21 reprezentacije. Hrvatska A vrsta nikad nije igrala u ovakvim bijelim dresovima, ali je igrala u sličnim crvenim.

Što se tiče crvene varijante u njoj su Vatreni nastupili 4 puta. Tri puta je bilo tijekom prijateljskih utakmica po Australiji te jednom u Japanu protiv Gamba Osake.

