(FOTO) DVA SATA WC-a ZA NAJDRAŽI KLUB! Navijač prošao muku i spektakl

Početak ovosezonske Europske lige donio je poseban dan za Celticovog navijača Paula Byarsa koji je baš naumio nazočiti utakmici svojeg najdražeg kluba protiv Betisa u Sevilli iako nije imao ulaznicu za dolazak na tribine.

Byars se snašao na način koji mu je pao na pamet, u stilu, ako prođe – prođe. Izveo je plan koji je uključivao puno muke prije nego je s tribina ugledao teren Betisovog stadiona Benito Villamarin.

Dio te muke bilo je i dva sata boravka na WC-u.

Navijač kluba iz Glasgowa je svoju avanturu predstavio na Twitteru, na profilu u kojem mu je u opisu Celtic, Celtic i još malo Celtica. Do stadiona se ‘prokrijumčario’ u automobilu, liftom je došao do WC-a koji mu je bio privremeno sklonište, a zatim je dočekao priliku za proboj prema tribinama na koje je, na koncu, i stigao.

What a day

Snuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadium

Cmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p

— Paul Byars (@byars_paul) September 16, 2021