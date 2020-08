(FOTO) DRES VELIKANA OSTAVIO NAS U NEVJERICI: Pa on je identičan kao dres Hrvatske!

Liverpool je ove godine nakon 30 godina napokon podigao pehar namijenjen engleskom prvaku.

Od nove sezone Redsi imaju novog proizvođača dresova, a to je Nike, koji će ih oprskbljivati opremom sljedećih pet godina.

Danas je u javnost procurila i treća garnitura koju će nogometaši Liverpoola nositi u novoj sezoni.

Ono što je nama zapelo za oko je činjenica da je dres gotovo identičan kao rezervna varijanta hrvatske reprezentacije.

Taj nosi dres Vatrenih u javnost je procurio početkom ožujka.

and this is croatia away kit pic.twitter.com/sHY6f6IJ6z

— BudiSudarsono10 (@BSudarsono10) March 26, 2020