(FOTO) DOK ARGENTINA SLAVI, ON JE DOŠAO DO PETKOVIĆA: Sjajna gesta Argentinca koji je tješio slomljenog Petkovića

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Biti velik u porazu i pobjedi je osnova sporta, a to je nešto što je Argentina naučila od prošlog susreta s nama kada su nakon poraza samo otišli s terena bez da su se pozdravili.

Vatreni su nakon poraza jučer čestitali svojim rivalima koliko god bili utučeni. Ipak, prije nego što su krenuli čestitati pobjednicima Vatreni su umorni i slomljeni pali na pod.

Jedan od njih bio je i Bruno Petković. Naš napadač sjeo je razočaran i tužan nakon bolnog poraza. Petković je ušao u drugom poluvremenu, a njegov gol Brazil ostat će upamćen.





Lijepa gesta

Dok su Gaučosi slavili na centru Petković je tužan sjeo u 16 metara. Primijetio je to branič Argentine, Foyth. On je tijekom slavlja Gaučosa došao do Petkovića utješiti ga.

Lijepa je ovo gesta igrača Villareala s kojim se Petković susreo 2021. kada je Dinamo igrao četvrtfinale protiv španjolskog kluba te ispao sa sveukupnih 3:1. Osim Foytha isto je napravio i Romero koji je također na jedan način iskazao poštovanje, a to pogledajte OVDJE.