(FOTO) ‘DOĐITE DA SE IGRAMO’ Huligani zovu Hrvate, objavili i sliku dočeka

Večeras ćemo saznati hoće li Hajduk dobiti hrvatsko društvo u trećem pretkolu Uefine Konferencijske lige. Za to se bore Osijek i Rijeka, Osječani s puno većim šansama s obzirom na to da su u prvoj utakmici drugog pretkola u gostima s 2:1 slavili protiv kazahstanskog Kizilžara, dok Riječane čeka posebna priča.

Poslije poraza s 2:1 prošlog četvrtka na Rujevici, Rijeka ima veliki izazov protiv švedskog Djurgardena, u ogledu koji je za sada obilježen i s puno navijačke ‘vatre’.

Sve je krenulo proteklog tjedna dok su Djurgardenovi navijači bili u Hrvatskoj, s napadom na njih u središtu Rijeke. Nakon toga, sa švedske strane stigao je odgovor bacanjem boca i drugih predmeta, a atmosfera je bila ‘naelektrizirana’ i na stadionu, s uvredama koje su s dijela tribina s gostima stizale na račun Riječana.

Uoči nove utakmice, na profilu skupine Djurgardens Yngsta na Instagramu objavljeno je da su na domaćoj strani spremni za nastavak ove priče. Na fotografiji, vidi se kako ova skupina švedskih huligana na okupu čeka Riječane, kojima su poslali poruku – ‘dođite da se igramo’, služeći se riječima iz poznatog filma Ratnici podzemlja, The Warriors, s kraja ‘7o-ih.

Ono što se događa u Švedskoj približava i profil Hooligans.cz Official na Twitteru. Objavljena je fotografija uz koju stoji da su navijači Djurgardena došli ispred hotela u kojem se smjestila Armada i žele susret, a kako se tvrdi, Riječani to izbjegavaju.

27.07.2022, Djurgården🇸🇪 outside Armada Rijekas🇭🇷 hotel, some Armada guys outside ran in and hide at their rooms at the hotel. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/dLr5e1zI4I

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 28, 2022