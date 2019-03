(FOTO) DINAMO UPOZORAVA NAVIJAČE! Evo što je sve strogo zabranjeno i na koje tribine BBB-ovci ne smiju ući

Zagrebački Dinamo u četvrtak u 21 sat igra uzvratnu utakmicu osmine finala Europa lige protiv Benfice na užarenom lisabonskom Luzu. Popularni Modri brane pozitivan rezultat 1:0 iz prve utakmice, a bodrit će ih oko tisuću i pol BBB-ovaca. Nije puno jer Benficu će bodriti oko 50 tisuća ljudi, ali ne brinemo, glasni su zagrebački navijači.

Dinamo je uoči utakmice izdao i posebno priopćenje s uputama za navijače koji su već stigli ili dolaze večeras na Luz.

“GNK Dinamo donosi važne informacije za navijače Dinama uoči uzvratne utakmice osmine finala UEFA Europa lige Benfica – Dinamo, u četvrtak, 14.3. u 20h po lokalnom vremenu u Lisabonu (21h po hrvatskom vremenu).

Dragi navijači, kako bismo vam olakšali snalaženje tijekom boravka u Lisabonu u nastavku donosimo prijevod uputa BENFICA SL za gostujuće navijače.

Kao mjesto okupljanja predlažemo gradski trg „Terreiro do Paço“, to je centralni trg na obali okružen kafićima i trgovinama. Da bi na vrijeme stigli na utakmicu preporučamo vam da oko 17:00 sati krenete prema stadionu. Za dolazak do stadiona predlažemo javni prijevoz. Između ponuđenih mogućnosti preporučamo metro, za koji je obavezna prijevozna karta. Ovisno za koju se kartu odlučite ona vrijedi dva ili tri dana i uključuje metro, autobus i tramvaj.

Koristeći „azul“ (plavu) liniju metroa možete od stanice „Terreiro do Paço“ do stanice “Colégio Militar” stići za manje od 30 minuta, ona je cca 400 metara udaljena od stadiona LUZ.

Dolaskom do “Colégio Militar”, sljedeći žutu liniju (prilog br. 2), doći ćete do ulaza za gostujuće navijače.

Tijekom boravka na stadionu nužno je pridržavati se stadionskih propisa. Zabranjeno je korištenje megafona i bubnjeva, a posjedovanje i paljenje pirotehnike je kazneno djelo.

Predlažemo da na stadionu budete između 18:15/18:30 sati, kako bi na vrijeme stigli na utakmicu. Zbog sigurnosnih razloga i sprječavanja unošenja zabranjenih predmeta svi navijači na ulazu u stadion bit će pregledani od strane zaštitara.

Gostujući sektor nalazi se na 3. razini u narančastoj i ljubičastoj zoni (mapa stadiona).

Prema odluci domaćina i organizatora Benfica SL, gostujućim navijačima odnosno navijačima GNK Dinamo koji imaju važeće ulaznice za sektore 10, 11 i 28A neće biti dozvoljeno ući na te sektore zbog sigurnosnih razloga jer su to sektori rizičnih navijača BENFICA SL”, stoji u priopćenju.