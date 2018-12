(FOTO) DINAMO SE PRISJETIO ŠJORA: Ovo je dokaz kolika je veličina bio

View this post on Instagram

Noćas nas je napustio Stanko Poklepović – Špaco, istinska nogometna legenda, bivši izbornik reprezentacije Hrvatske i stručnjak koji je odgojio brojne generacije nogometaša i trenera. Šjor Špaco bio je rado viđen gost na Maksimiru gdje smo ga s veseljem znali slušati i upijati njegovo nogometno znanje. Obitelji Poklepović i nogometnoj javnosti izražavamo najdublju sućut. GNK Dinamo #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska