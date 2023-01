(FOTO) DALIĆA DOBRO ZNAJU, SADA ‘PALE’ I S MESSIJEM: Pojavila se znakovita slika, već su ih povezivali

Nakon što je vodio Argentinu do naslova svjetskog prvaka, Lionel Messi uskoro će ponovno u akciji biti u dresu PSG-a kojem očito jako treba s obzirom na to da su Parižani na početku 2023. u 17. kolu francuskog prvenstva pretrpjeli ‘šamar’ u gostima, s 3:1 u korist Lensa. Messi je još uvijek na odmoru, ali nema puno predaha u pričama o njemu.

Po ulasku u novu godinu, legendarnog Argentinca su zbog jedne fotografije povezali s potencijalnim budućim klubom. Radi se o Al-Hilalu, saudijskom prvoligašu kojem je jedan od rivala Al-Nassr, novi klub Cristiana Ronalda.

U Saudijskoj Arabiji nema štednje, što pokazuje novac za portugalsku zvijezdu kojem su, kako se pisalo nakon potpisa ugovora, u Al-Nassru osigurali oko 200 milijuna eura po sezoni. Al-Hilal je, pak, s Messijem ‘zapalio’ s prizorom koji pokazuje što se događa u klupskoj prodavaonici, gdje se našao dres s desetkom na leđima i prezimenom argentinske legende na njemu.

🚨 Lionel Messi's shirt at Al Hilal's official store who, are the biggest rival of Al Nassr in Saudi Arabia. 👀🧐 pic.twitter.com/fpDMpJMDLS

Ova slika iz klupske prodavaonice saudijskog kluba počela je povezivati Al-Hilal s Messijem, no treba dodati da je to sve samo nagađanje, bez jasnih naznaka da se za sada događa išta opipljivo. Treba dodati da su Al-Hilal i Messi već bili tema nagađanja. Al-Khaleej, list iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, lani je imao informaciju da saudijski klub nudi velikom Argentincu 60 milijuna eura po sezoni ako se odluči za dolazak.

Messijev ugovor s PSG-om traje do ljeta. Nastavak suradnje za sada nije dogovoren iako se o tome priča, a u drugim pričama koje su se vrtjele oko slavnog Argentinca, spominjao se mogući povratak u Barcelonu ili nastavak puta preko Atlantskog oceana, u dresu Inter Miamija u američko-kanadskom MLS-u.

Hoće li se Messi i Ronaldo možda sretati kao igrači dva saudijska kluba, o tome traju nagađanja, ali jedna najava o potencijalnom susretu je već konkretna. PSG će u siječnju igrati protiv kombinirane momčadi Al-Nassra i Al-Hilala, a moguće je da će tada na suprotnim stranama biti dvojica velikih igrača.

🚨 On January 19, PSG play a friendly against a combined XI from Al Nassr and Al Hilal.

We could see another clash between Leo Messi and Cristiano Ronaldo.

(Source: @Benayadachraf) pic.twitter.com/y4F70EqOLU









— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2022