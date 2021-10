(FOTO) ČUDESNI TINEJDŽER STIGAO MEĐU VATRENE! Već je pala i fotografija o kojoj svi pričaju!

Izbornik Dalić odlučio je pozvati u reprezentaciju Luku Sučića, 19-godišnjeg veznjaka, a nakon što je za duel u Osijeku otpao Mateo Kovačić.

Nakon što je u Varaždinu zabriljirao i s golom i dvije asistencije pogurao Hrvatsku do pobjede (U21 reprezentacija), izbornik A reprezentacije odlučio ga je dodatno nagraditi.

I već se priključio u gradu na Dravi, a tamo je pala i fotografija o kojoj se priča.

“Mlađi Sučić sa svojim idolom Modrićem”, stoji u potpisu fotografije, a koju je HNS objavio na svojim društvenim mrežama.

Luka ↔️ Luka

📸 Youngster Sučić with his idol Modrić, together in #Croatia squad!#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/ed1Zh6ZlTd

— HNS (@HNS_CFF) October 9, 2021