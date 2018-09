(FOTO) ČUDESNA GORICA SKALPIRALA OSIJEK! Imaju najboljeg strijelca lige, a pogledajte što su napravili nakon pobjede!

Autor: HINA/B.H.

U dvoboju 8. kola Prve HNL u Osijeku su nogometaši Gorice pobijedili Osijek s 1-0 (0-0) i pokazali da su najugodnije iznenađenje prvenstva.

Novak u Prvoj ligi Gorica došla je do još jedne vrijedne pobjede u gostima, a nakon što su slavili na Poljudu, Goričani su šokirali i drugoplasirani Osijek u Gradskom vrtu.

Gorica je do pobjede došla u 57. minuti kada je Lukasz Zwolinski preciznim udarcem iskosa pogodio same rašlje vrata Osijeka, a Poljak je šestim golom sezone učvrstio svoje vodstvo na ljestvici najboljih strijelaca Prve HNL. U 72. minuti igrač Osijeka Kamenar je pogodio vratnicu, a dokraja susreta Osječani, unatoč brojnim prilikama, nisu uspjeli doći do izjednačenja.

Osijek je ostao drugi s 14 bodova, a Gorica je peta s bodom manje.

Pred 1000 gledatelja na stadionu Gradski vrt sudio je Vučković iz Zagreba.

Nakon utakmice, Goričani su već tradicijski pomeli i uredili svlačionicu.