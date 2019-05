(FOTO) CRISTIANO RONALDO U NOVOM DRESU! Potpuno je drugačiji, ne skidamo pogled s njega

Autor: Dnevno.hr

Privode se polako kraju priče u najjačim europskim nogometnim ligama. Neki imaju još jedan, neki dva vikenda i – to je to. Stvari se već polako okreću ka ljetnim mjesecima i prijelaznom roku, a neće proći dugo do početka novih uzbuđenja…

Jedan dio najjačih europskih klubova već je predstavio njihova rješenja što se dresova za sljedeću sezonu tiče. Tako je na društvenim mrežama osvanula fotografija Cristiana Ronalda u novoj “uniformi” Juventusa,

Dres je ciljano drugačiji, zbog američkog tržišta odnosno kako bi se pojačala prodaja majica na sjevernoameričkom kontinentu.

Iako je postojala otvorena mogućnost da se CR7 odluči na transfer iz Juventusa s kojim ove sezone nije uspio doći do kraja u Ligi prvaka, ta je mogućnost u startu otpala budući da je Portugalac vrlo brzo izjavio da nema namjeru napuštati Torino.