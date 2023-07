(FOTO) Brozovićeva sapunica završena, Vatreni se pridružio Ronaldu: Pogledajte kako su Saudijci objavili ‘bombu’

Čekalo se na to dugo, u priči koja se razvukla tijekom prošlog tjedna, a sada je i službeno, upitnika više nema. Marcelo Brozović je novi igrač Al Nassra, kluba iz Saudijske Arabije čija je glavna zvijezda Cristiano Ronaldo.

“Svi su ga željeli, on je htio samo nas”, objavio je saudijski klub na svojem profilu na engleskom na Twitteru, uz dodatak “Brozović u žutom”, aludirajući na boju dresova u kojima igra momčad.

Everyone wanted him 💣 He wanted ONLY us 💛 #BrozovićIsYellow 🤩 pic.twitter.com/iPPmge6mBq

Saudijski klub je Brozovićev dolazak objavio i uz grafiku bacanja bombe, sugerirajući da je ovaj transfer ‘bombastičan’.

Kako je na Twitteru ranije objavio Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, Brozović je napustio milanski Inter uz odštetu od 18 milijuna dolara koja pripada talijanskom klubu.

Ugovor s Al Nassrom traje do lipnja 2026.

Marcelo Brozović has signed contracts as new Al Nassr player. Deal valid until June 2026. 🟡🔵🇸🇦 @SkySport #AlNassr









€18m final fee to Inter. Here we go confirmed. pic.twitter.com/g9Dy3PL43z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023