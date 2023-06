(FOTO) Brozović iznenadio misterioznom porukom na Instagramu: Vatreni se javio nakon što ga sele

Autor: Ivor Krapac

Marcelo Brozović ostaje u fokusu i nakon što je otišao na ljetni odmor, po završetku ‘Final Foura’ Lige nacija na kojem je s Hrvatskom došao do srebrnog odličja. Iskusni hrvatski reprezentativac, do ljeta 2026. ugovorno vezan s milanskim Interom, mogao bi uskoro karijeru nastaviti negdje drugdje.

Na to ukazuje objava koju je 30-godišnji veznjak Vatrenih imao u pričama u svojem profilu na Instagramu. Bila je to ilustracija koja prikazuje da se na računalu nešto mijenja, a u ovom slučaju, aluzija je na to da dolazi promjena klupske sredine.

Za Brozovića, novi izazov bi, tako, mogao slijediti negdje drugdje nakon što je u Inter došao u ljeto 2016. iz zagrebačkog Dinama.





Dvije opcije u igri

U igri za dovođenje iskusnog hrvatskog reprezentativca spominju se dva kluba, saudijski Al-Nassr, čija je najveća zvijezda Cristiano Ronaldo, te Barcelona koja se s Brozovićem povezivala i ranije.

Bude li odlaska u Saudijsku Arabiju, smiješi se plaća koja bi ‘Broza’ razveselila s obzirom na to da se spominje 15 milijuna eura po sezoni za trogodišnji ugovor s Al-Nassrom.

Brozović bi time postao najplaćeniji hrvatski nogometaš, kako smo već pisali.

Opcija s odlaskom u Saudijsku Arabiju zvuči primamljivo, ali tu je i druga strana priče, ona sportska, s izazovom na terenu koji bi bio puno jači u Barceloni.

Što bi Katalonci mogli ponuditi financijski i kako bi se mogli dogovoriti s Interom s obzirom na to da je Brozović pod ugovorom, to nije poznato.

Podsjetimo, 30-godišnji Vatreni je novi ugovor s milanskim klubom potpisao lani u ožujku, za vrijeme pretprošle sezone, a u protekloj je u Brozovićevoj priči s Interom bilo i uspona i padova. Problem su predstavljale i ozljede, nije mogao cijelo vrijeme biti na raspolaganju treneru Simoneu Inzaghiju.









Kako sugerira Brozovićeva poruka na Instagramu, sada se bliži rastanak s talijanskim klubom.

U slučaju potencijalnog odlaska u Saudijsku Arabiju, ponuda Al-Nassra za odštetu Interu se za sada vrti na oko 18 milijuna eura, a odgovor iz Milana se još čeka.